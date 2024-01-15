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14:08, 15 января 2024Экономика

Россияне резко сократили денежные переводы в одну страну

Объем денежных переводов из России в Грузию упал на 26 % по итогам 2023 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года суммарный объем денежных переводов из России в Грузию упал на 26 процентов в сравнении с показателем 2022-го и составил более 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального банка (Нацбанка) Грузии.

Несмотря на это, Россия осталась лидером по объему денежных переводов в Грузию. На втором месте по этому показателю с почти трехкратным отставанием оказалась Италия — из этой страны было переведено в общей сложности 518,6 миллиона долларов (плюс 20,1 процента к уровню 2022 года). Тройку лидеров замкнули США (456,4 миллиона долларов, плюс 39,5 процента), уточнили в грузинском регуляторе.

В общей сложности по итогам 2023 года иностранные граждане перевели в Грузию более 4,1 миллиарда долларов. В сравнении с уровнем 2022-го показатель сократился на 4,6 процента, заключили в Нацбанке.

В начале октября издание РБК сообщило, что новым центром притяжения для денежных переводов из России стала Армения. Так, по итогам августа в эту страну из РФ было переведено в общей сложности 32,8 миллиарда рублей. В сравнении с сентябрем 2022-го показатель увеличился сразу на 467,9 процента, а к уровню октября того же года объем переводов из России вырос в еще большей степени — на 560,4 процента, уточнили в армянском регуляторе.

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      Анатолий Акулов
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