Армения стала новым центром притяжения для денежных переводов россиян

РБК: Армения обошла Грузию и Казахстан по объему денежных переводов из России

По итогам августа 2023 года объемы денежных переводов из России в Армению резко выросли и достигли уровня в 32,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков армянского Центробанка (ЦБ).

Объемы переводов из Россию в Армению в августе 2023 года превысили показатель сентября 2022-го на 467,9 процента. По сравнению с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в эту страну увеличились в еще большей степени — на 560,4 процента. К уровню среднемесячных объемов переводов 2021 года показатель вырос в 7,2 раза, или на 618,9 процента, свидетельствуют данные армянского ЦБ.

За последний месяц лета объемы денежных переводов из России в другие популярные у граждан РФ страны — Грузию, Казахстан и Киргизию — составили в общей сложности 5,7, 1,58 и 12 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, к началу осени Армения вышла в лидеры по этому показателю среди других постсоветских государств.

Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея объяснил подобный расклад высоким уровнем интеграции российской и армянской финансовых систем. Например, в отличие от других стран Армения достаточно активно работает с картами «Мир». Это обстоятельство, по словам эксперта, служит весомой предпосылкой для образования финансового хаба в постсоветской стране для релоцировавшихся россиян.

Заметный приток денежных переводов из России в Армению наблюдается не первый месяц. Так, по итогам первого квартала 2023 года суммарные объемы подобных транзакций выросли более чем в пять раз в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 1,2 миллиарда долларов. Пиковый период пришелся на февраль, когда россияне перевели в страну рекордные 600,9 миллиона долларов. В целом за первые три месяца этого года на переводы из РФ в Армению пришлось в общей сложности 77,1 процента транзакций.