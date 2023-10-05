Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:52, 5 октября 2023Экономика

Армения стала новым центром притяжения для денежных переводов россиян

РБК: Армения обошла Грузию и Казахстан по объему денежных переводов из России

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

По итогам августа 2023 года объемы денежных переводов из России в Армению резко выросли и достигли уровня в 32,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков армянского Центробанка (ЦБ).

Объемы переводов из Россию в Армению в августе 2023 года превысили показатель сентября 2022-го на 467,9 процента. По сравнению с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в эту страну увеличились в еще большей степени — на 560,4 процента. К уровню среднемесячных объемов переводов 2021 года показатель вырос в 7,2 раза, или на 618,9 процента, свидетельствуют данные армянского ЦБ.

За последний месяц лета объемы денежных переводов из России в другие популярные у граждан РФ страны — Грузию, Казахстан и Киргизию — составили в общей сложности 5,7, 1,58 и 12 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, к началу осени Армения вышла в лидеры по этому показателю среди других постсоветских государств.

Материалы по теме:
Экономить на переводах. Большинство россиян хочет распоряжаться деньгами бесплатно. Как перестать платить комиссию банку?
Экономить на переводах.Большинство россиян хочет распоряжаться деньгами бесплатно. Как перестать платить комиссию банку?
11 апреля 2023
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023

Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея объяснил подобный расклад высоким уровнем интеграции российской и армянской финансовых систем. Например, в отличие от других стран Армения достаточно активно работает с картами «Мир». Это обстоятельство, по словам эксперта, служит весомой предпосылкой для образования финансового хаба в постсоветской стране для релоцировавшихся россиян.

Заметный приток денежных переводов из России в Армению наблюдается не первый месяц. Так, по итогам первого квартала 2023 года суммарные объемы подобных транзакций выросли более чем в пять раз в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 1,2 миллиарда долларов. Пиковый период пришелся на февраль, когда россияне перевели в страну рекордные 600,9 миллиона долларов. В целом за первые три месяца этого года на переводы из РФ в Армению пришлось в общей сложности 77,1 процента транзакций.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В работе гаджетов Xiaomi в России произошел сбой. Что стало причиной неполадок?

    Россияне стали лидерами по поездкам на популярный курорт Азии

    В ЕС пожелали пересмотра решения США об отказе поддержки Украины

    Балицкий оценил позиции российских артиллеристов в районе Работино

    Турция нашла новую альтернативу российскому газу

    Названа доля китайских автозапчастей в России

    Ани Лорак рассказала о влиянии предательств и потрясений на ее характер

    Продюсер потребовал с Орбакайте 321 тысячу рублей за сорванный концерт

    В МВД Польши заявили об обмане «глупой Европы» беженцами

    Россиян предостерегли от хранения денег дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости