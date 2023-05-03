Денежные переводы россиян в одну страну выросли в пять раз

ЦБ Армении: в первом квартале денежные переводы из России выросли в 5 раз, до $1,2 млрд

В первом квартале 2023 года россияне перевели в Армению 1,2 миллиарда долларов — это более чем в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка Армении.

В январе в страну из России поступило 281,2 миллиона долларов. В феврале сумма переводов достигла рекордных за всю историю статистики 600,9 миллиона долларов, а в марте составила 337,3 миллиона долларов. За первые три месяца года на переводы из России в Армению пришлось 77,1 процента транзакций.

При этом сумма переводов в обратном направлении за данный период оказалась в десятки раз меньше — по итогам квартала она выросла с 120,7 до 140 миллионов долларов. В марте физлица из Армении перевели 77,2 миллиона долларов в Россию, что стало максимумом за всю историю ведения статистики.

По итогам 2022 года денежные переводы россиян в Армению взлетели в четыре раза — с 865,6 миллиона в 2021-м до 3,6 миллиарда долларов. На фоне начала спецоперации на Украине и релокации резко увеличились переводы и в другие страны постсоветсткого пространства.

Нацбанк Грузии по итогам прошлого года сообщил о росте переводов из России в пять раз, до 2,06 миллиарда долларов. Киргизский ЦБ также отчитался о рекордном объеме денежных переводов по итогам 11 месяцев прошлого года — более 2,6 миллиарда долларов. В Казахстан за весь 2022 год россияне отправили в 6,8 раза больше, чем в 2021-м — около 775,4 миллиона долларов, что является рекордом минимум с 2014 года. В Узбекистан россияне перевели за год 14,5 миллиарда долларов, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.