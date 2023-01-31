Узбекистан назвал причину роста денежных переводов из России

Узбекистан назвал параллельный импорт причиной роста денежных переводов из России

Причиной роста денежных переводов из России в Узбекистан стал параллельный импорт, такую причину назвал ЦБ республики, передает РИА Новости.

Регулятор указал, что объем переводов в 2022 году вырос в 2,6 раза по сравнению с годом ранее — до 14,5 миллиарда долларов. Это стало возможно на фоне введения в России параллельного импорта, при этом часть поставок идет через Среднюю Азию и непосредственно Узбекистан. Среди других факторов, повлиявших на рост денежных трансферов, регулятор отмечает рост объема платежей по полученным ранее товарам и услугам и авансирование экспорта товаров.

Ранее стало известно, что объем переводов в Узбекистан из России оказался максимальным по сравнению с другими странами. В целом количество денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам 2022 годам выросло в 2,1 раза и достигло рекордного показателя в 16,9 миллиарда долларов. Объем переводов из Узбекистана в другие государства увеличился на 29 процентов, до 2,1 миллиарда долларов. Главными получателями стали Турция и Китай.

В целом финансовые переводы физических лиц из России в 2022 году в Казахстан, Армению, Грузию и другие соседние государства выросли в несколько раз, достигнув рекордных объемов. Переводы стали популярны для карточного туризма и релокации.