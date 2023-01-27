Из России в Узбекистан перевели 14 миллиардов долларов

ЦБ Узбекистана: переводы из России в Узбекистан в 2022 году выросли в 2,6 раза в 2022 году

Переводы из России в Узбекистан в 2022 году взлетели в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 14,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекистанского Центробанка.

Там отметили, что объем переводов из России оказался максимальным по сравнению с другими странами. В целом количество денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам 2022 годам выросло в 2,1 раза и достигло рекордного показателя в 16,9 миллиарда долларов.

Объем переводов из Узбекистана в другие государства увеличился на 29 процентов, до 2,1 миллиарда долларов. Главными получателями стали Турция и Китай.

Раннее сообщалось, что с начала 2022 года россияне перевели в Грузию 2,06 миллиарда долларов, что в пять раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Объем резко увеличился в мае — прирост составил 888 процентов в годовом выражении. В последующие три месяца ажиотаж немного спал, однако в октябре спрос снова вырос.

На этом фоне к началу 2023 года грузинский лари укрепился с начала 2022-го более чем на 16 процентов, обогнав по темпам роста российский рубль.