Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво

В Перми сотрудник «Ленты» выпил виски с полки супермаркета и упал замертво

В Перми сотрудник супермаркета известной сети «Лента» выпил продававшийся там виски и упал замертво. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

Как пишет издание, россиянин взял бутылку с товарной полки. Мужчина успел выпить треть, после чего внезапно рухнул на пол. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Представитель полиции Перми в беседе с РИА Новости подтвердил, что в торговом зале магазина на бульваре Гагарина нашли 44-летнего сотрудника без признаков жизни. Следов насилия сотрудники ведомства не обнаружили. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Челябинской области пенсионер перепутал уксус с водкой и выпил его. В больнице врачи диагностировали у 69-летнего мужчины острое отравление уксусной кислотой, также он был пьян. Спасти его не удалось.

