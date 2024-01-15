Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию одной вещи в городе

Российская туристка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов

Российская туристка побывала в Шанхае, Китай, и удивилась отсутствию одной привычной вещи в заведениях города — туалетов. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы и им все равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — объяснила она.

По словам путешественницы, эта проблема особенно распространена в центре города, в районе French Concession, где расположены очень старые здания. «Непонятно, как вообще китайцы ходили в туалет, когда это были жилые дома», — отметила россиянка.

При этом она посчитала Шанхай очень красивым городом, который не похож на другие азиатские мегаполисы. «Улицы настолько чистые, будто их моют с мылом — можно буквально ходить босиком. При этом это настоящая Азия, но с вкраплениями Европы», — заключила она.

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