Россиянка удивилась запрету на продажу одного кухонного прибора в Китае

Тревел-блогерша побывала в Китае и удивилась запрету на продажу в этой стране одного кухонного прибора, который есть в доме у каждого россиянина. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что когда она пришла в магазин за ножом для готовки, ей предложили лишь маленькие для резки фруктов. «Оказывается, в Китае по закону нельзя просто так купить нож. Да-да, вот тот самый обычный нож, который по-любому есть у вас на кухне и которым так удобно резать мясо, в Китае под запретом!» — пояснила россиянка.

По ее словам, этот закон появился во время Олимпийских игр 2008 года, когда Китай из соображений безопасности ввел специальное ограничение на покупку и ношение «опасных ножей».

Блогерша добавила, что позже она все-таки нашла магазин, где можно было купить обычный нож, но только по паспорту. «Некоторые шутят, что в США легче купить оружие, чем в Китае — нож. А теперь представьте, если вы купите этот нож по паспорту, а у вас его кто-нибудь украдет или потеряете где-то? Страшно», — отметила она.

Россиянка также написала, что поделилась своей проблемой с коллегой-китаянкой, которая в ответ странно на нее посмотрела.

«А зачем тебе готовить? Я вот замужем 10 лет, у нас муж готовит, иногда. Я к плите не подхожу. А чаще всего мы обедаем вне дома, столько ресторанов вокруг! А доставка еды? Зачем тебе стоять у плиты? Тем более еда недорогая», — удивилась местная жительница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о странной привычке китайских мужчин оголять живот на улице. Она пояснила, что так жители Поднебесной спасаются от жары.

