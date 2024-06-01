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11:40, 1 июня 2024Россия

Путин заявил о приоритетном внимании укреплению семейных ценностей в России

Путин заявил, что каждый ребенок в стране должен быть окружен заботой и любовью
СюжетМеждународный день защиты детей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Международный день защиты детей, 1 июня, Владимир Путин заявил о приоритетном внимании укреплению семейных ценностей в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства, поздравив россиян с праздником, учрежденным в 1949 году, отметил, что в этот день Москва встречает гостей из многих регионов страны, Белоруссии и КНР.

«Каждый ребенок должен быть окружен заботой и любовью. Важно, чтобы он рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания», — заявил Путин.

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Ранее, чествуя в Кремле матерей-героинь, Владимир Путин отдал свой бокал шампанского жительнице Тверской области Ольге Верпаковской. Мать 14 детей рассказала, что растерялась на торжественном приеме и осталась без напитка. Это заметил президент и отдал ей свой бокал.

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      Вера Владзиевская
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