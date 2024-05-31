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19:13, 31 мая 2024Россия

Путин отдал свой бокал шампанского матери 14 детей в Кремле

Путин в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Тверской области
Владимир Путин и мать четырнадцати детей Ольга Верпаковская

Владимир Путин и мать четырнадцати детей Ольга Верпаковская. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время мероприятия в Кремле отдал свой бокал шампанского матери 14 детей из Тверской области Ольге Верпаковской. Слова россиянки приводит «MK в Твери».

Во время мероприятия женщина оказалась единственной, кому не досталось шампанского, что заметил глава государства. По ее словам, Путин подошел к ней и поинтересовался, почему она стоит без бокала.

«Я растерялась и не знала, что сказать. Тогда президент отдал мне свой бокал», — рассказала Ольга. При этом женщина так и не выпила шампанского, так как она не употребляет алкоголь.

Ранее Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища заявил, что занимается спортом и практически полностью исключает алкоголь. «Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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