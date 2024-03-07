Путин ответил на вопрос о своем здоровье

Путин о своем здоровье: практически не пью алкоголь и занимаюсь спортом

Президент России Владимир Путин заявил, что занимается спортом и практически полностью исключает алкоголь. Так он ответил на вопрос о поддержании своей формы, пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища.

«Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — сказал он.