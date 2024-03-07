Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 7 марта 2024Россия

Путин ответил на вопрос о своем здоровье

Путин о своем здоровье: практически не пью алкоголь и занимаюсь спортом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что занимается спортом и практически полностью исключает алкоголь. Так он ответил на вопрос о поддержании своей формы, пишет ТАСС.

Об этом глава государства заявил во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища.

«Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Принявшего российское гражданство экс-пиарщика нацбатальона ВСУ задержали

      Шведский лыжник пожаловался на низкую зарплату

      Жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию

      Названа лучшая диета для уменьшения боли при распространенной болезни суставов

      Россиянам опровергли популярный стереотип о гастрите

      Россиянин продал машину жены перед поездкой к любовнице и стал фигурантом дела

      Фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе

      Путин ответил на вопрос о своем здоровье

      Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше