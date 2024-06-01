Польша подняла в воздух самолеты для перехвата российской авиации

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Утром в субботу, 1 июня, Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России для того, чтобы перехватить их. Об этом сообщает ТАСС.

В 04:17 в одной из социальных сетей Оперативное командование Вооруженных сил Польши опубликовало сообщение, в котором говорилось, что этой ночью они наблюдали усиленную активность дальней авиации России. Спустя три часа командование сообщило, что самолеты вернулись на землю.

26 мая польские самолеты уже поднимались в небо из-за активности российской авиации на Украине. Тогда Польша объяснила это тем, что такое решение было принято для безопасности воздушного пространства государства.