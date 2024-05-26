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05:13, 26 мая 2024Мир

Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности России

Times of Ukraine: ВС Польши подняли в небо самолеты из-за действий России

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши в очередной раз подняли в воздух свои самолеты якобы из-за активности России на Украине. Об этом сообщает издание Times of Ukraine в Telegram со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.

Уточняется, что такое решение польские военные приняли для безопасности воздушного пространства государства.

В конце апреля Польша также поднимала в воздух истребители из-за активности дальней авиации России.

До этого министр иностранных дел Польши заявил, что перемещение систем противоракетной обороны ближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

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      Марина Совина
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