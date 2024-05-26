Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности России

Times of Ukraine: ВС Польши подняли в небо самолеты из-за действий России

Вооруженные силы (ВС) Польши в очередной раз подняли в воздух свои самолеты якобы из-за активности России на Украине. Об этом сообщает издание Times of Ukraine в Telegram со ссылкой на пресс-службу польского ведомства.

Уточняется, что такое решение польские военные приняли для безопасности воздушного пространства государства.

В конце апреля Польша также поднимала в воздух истребители из-за активности дальней авиации России.

До этого министр иностранных дел Польши заявил, что перемещение систем противоракетной обороны ближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».