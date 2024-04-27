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09:37, 27 апреля 2024Мир

В Польше подняли истребители из-за активности дальней авиации России

ВС Польши подняли в воздух истребители из-за активности дальней авиации России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации России. Об этом говорится в заявлении Оперативного командования польских Вооруженных сил (ВС) в соцсети X.

«Дежурные самолеты начали курсировать в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации», — сообщило командование.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что перемещение систем противоракетной обороны ближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

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      Семен Александров
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