В Польше подняли истребители из-за активности дальней авиации России

ВС Польши подняли в воздух истребители из-за активности дальней авиации России

Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации России. Об этом говорится в заявлении Оперативного командования польских Вооруженных сил (ВС) в соцсети X.

«Дежурные самолеты начали курсировать в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации», — сообщило командование.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что перемещение систем противоракетной обороны ближе к российскому Калининграду было бы выгодно странам Запада. Он также назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером Российской Федерации».

