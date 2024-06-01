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11:50, 1 июня 2024Культура

Песков пришел проститься с Заворотнюк

Пресс-секретарь Кремля Песков пришел на похороны актрисы Анастасии Заворотнюк
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Кадр: Telegram-канал Mash

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония прощания проходит в Покровском монастыре в Москве. Проводить актрису в последний путь пришли сотни людей, на месте выстроились длинные очереди. Также на церемонию пришли Эдгард Запашный, Илья Авербух, Геннадий Хазанов, Лолита и другие.

Актриса ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет. Она долгое время боролась со злокачественной опухолью головного мозга. Это одна из самых агрессивных форм рака, она практически неизлечима. Все эти годы Заворотнюк проходила лечение в разных клиниках.

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