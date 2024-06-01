В Москве началась церемония прощания со звездой «Моей прекрасной няни»

В Москве началась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк

В Покровском монастыре в Москве началась церемония прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает корреспондент РИА Новости.

К монастырю пришли сотни людей, которые стоят в длинных очередях, чтобы проститься с любимой актрисой. Также присутствуют и коллеги, среди которых певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и остальные. Венки с памятными надписями и живые цветы направили Андрей Малахов, Александр Митрошенков и Союз кинематографистов России.

После завершения прощания Заворотнюк похоронят на кладбище вблизи с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. У актрисы в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым появилась дочь Анна (1996 года рождения). Уже позже, в 2018-м, актриса, будучи вместе с Петром Чернышевым, зачала с помощью ЭКО и родила дочь — ее назвали Милой.

Наиболее известной Заворотнюк стала благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Артистка признавалась, что попала в проект неожиданно и не ждала, что станет известной. Заворотнюк также успела принять участие в проектах «Танцы со звездами» и «Брачные игры».

Артистки не стало в возрасте 53 лет в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет, начиная с 2019 года, она боролась с глиобластомой, или раком головного мозга. Все эти годы Заворотнюк проходила лечение в разных клиниках.