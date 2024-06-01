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10:53, 1 июня 2024Культура

На прощание с Анастасией Заворотнюк выстроились длинные очереди

Очереди из желающих проститься с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве выстроились длинные очереди из желающих проститься с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах видео, опубликованного изданием, видно скопление нескольких десятков человек на территории монастыря. Поклонники творчества Заворотнюк ожидают возможности проводить артистку в последний путь.

Начало церемонии прощания назначено на 11:00 по московскому времени. Одними из первых в траурный зал монастыря приехали члены семьи актрисы — муж Петр Чернышов, мама Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майкл, сообщает портал Super.ru. После завершения прощания Анастасию похоронят на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима.

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