Гладков рассказал о новой атаке беспилотника в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области дрон атаковал работающий в поле КамАЗ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новой атаке украинского дрона-камикадзе в регионе. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника подвергся работавший в поле КамАЗ . По словам главы региона, инцидент произошел на окраине села Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа.

Сообщается, что результате взрыва грузовое транспортное средство загорелось. В этот момент в кабине автомобиля никого не было. Очаг возгорания ликвидировали сотрудники сельхозпредприятия собственными силами. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке беспилотников. По его словам, три дрона ВСУ атаковали город Грайворон. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель.

