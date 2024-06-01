Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили еще два беспилотника над Белгородской областью

Утром в субботу, 1 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, около 08:30 средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа. Два украинских летательных аппарата уничтожили над территорией Белгородской области.

Накануне, 31 мая, силы ПВО уничтожили в Белгородской области шесть украинских дронов. Подробности о районе перехвата беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не уточняли.