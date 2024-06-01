Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 1 июня 2024Россия

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили еще два беспилотника над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Утром в субботу, 1 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, около 08:30 средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить атаку с применением беспилотников самолетного типа. Два украинских летательных аппарата уничтожили над территорией Белгородской области.

Материалы по теме:
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Накануне, 31 мая, силы ПВО уничтожили в Белгородской области шесть украинских дронов. Подробности о районе перехвата беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не уточняли.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве началась церемония прощания со звездой «Моей прекрасной няни»

      Шесть сел остались без электричества из-за атаки ВСУ

      Назван способ быстро накачать бицепс в домашних условиях

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Названы неочевидные причины потери зрения

      В Германии призвали взять на учет 900 тысяч резервистов

      Россиянин с наркотиками два дня подряд попадался полицейским

      Лукашенко дал совет Пашиняну в день рождения

      Нетаньяху назвал условие продолжения конфликта в Газе

      Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше