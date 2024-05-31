Украина выпустила по российскому региону беспилотники

Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате шести БПЛА под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, около 16:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили шесть дронов над территорией Белгородской области. Подробности о районе перехвата беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона украинский беспилотник врезался в жилой дом и взорвался. В результате выбило окна в пяти квартирах. Также осколки посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. Помимо этого, повреждения получила машина. Горожане не пострадали.

Кроме того, в Белгородском районе украинский дрон упал и взорвался возле жилого дома в поселке Дубовое. Мирные жители не пострадали, однако поврежден забор и тротуар на территории частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы.