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17:03, 31 мая 2024Россия

Украина выпустила по российскому региону беспилотники

Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате шести БПЛА под Белгородом

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, около 16:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили шесть дронов над территорией Белгородской области. Подробности о районе перехвата беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона украинский беспилотник врезался в жилой дом и взорвался. В результате выбило окна в пяти квартирах. Также осколки посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. Помимо этого, повреждения получила машина. Горожане не пострадали.

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Кроме того, в Белгородском районе украинский дрон упал и взорвался возле жилого дома в поселке Дубовое. Мирные жители не пострадали, однако поврежден забор и тротуар на территории частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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