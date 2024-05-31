Беспилотник ВСУ упал и взорвался возле жилого дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: БПЛА ВСУ упал и взорвался в поселке Дубовое

В Белгородской области возле жилого дома в поселке Дубовое Белгородского района упал и взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако поврежден забор и тротуар на территории частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, в Белгороде украинский беспилотник врезался в жилой дом и взорвался. В результате выбило окна в пяти квартирах. Помимо того, осколки посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. Также повреждения получила машина. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ второй раз за день атаковали сельскохозяйственное предприятие в поселке Красное Шебекинского городского округа. Атака привела к возгоранию трех автомобилей. Еще одна машина вспыхнула при первом ударе.

Кроме того, 31 мая в селе Орловка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль около местного магазина. Осколки сдетонировавшего боеприпаса посекли здание торгового предприятия. Еще один сброс с дрона разрушил крыльцо частного жилого дома. Пострадавших в обоих случаях нет.