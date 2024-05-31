Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в российском регионе

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на припаркованный автомобиль в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Орловка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный около магазина автомобиль. После начавшегося пожара машина была полностью уничтожена. Помимо этого, осколками сдетонировавшего боеприпаса было посечено здание магазина.

После этого произошел еще один сброс, после которого было разрушено крыльцо частного жилого дома. Пострадавших в обоих случаях нет, добавил Гладков.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область беспилотниками и производят артиллерийские обстрелы региона. Так, ранее 31 мая украинский дрон атаковал молоковоз на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Автомобиль получил серьезные повреждения. 29 мая под обстрел со стороны Украины попал центр села Муром. Осколками снарядов было посечено здание Центра культурного развития и фельдшерско-акушерский пункт.