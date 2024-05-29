Под обстрел ВСУ попало медицинское учреждение в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли ФАП в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал центр села Муром Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.

По словам главы региона, осколки снарядов посекли фасады Центра культурного развития и ФАПа. В результате в медицинском учреждении оказались разбиты пять окон и повреждена входная дверь.

В этот же день при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область пострадал мирный житель. «»У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.