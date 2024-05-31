Дрон-камикадзе ВСУ взорвал молоковоз в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ взорвал молоковоз в поселке Красное

В Белгородской области беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвал молоковоз. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа. Транспортное средство в момент взрыва стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков.

По данным губернатора, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Взрыв сильно повредил кабину транспортного средства.

Утром 31 мая, согласно информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью беспилотник. Ночью того же дня сообщалось еще об одном сбитом дроне.

Также ВСУ в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали беспилотниками Воронежскую и Тамбовскую области. Помимо этого, над Краснодарским краем силы ПВО поразили 5 противокорабельных украинских ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов.