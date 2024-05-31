Власти сообщили о повторной атаке ВСУ на российское предприятие

Губернатор Гладков сообщил о повторной атаке на сельхозпредприятие под Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атаку на сельскохозяйственное предприятие под Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ повторно атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа», — написал чиновник.

По словам главы региона, пострадавших в результате сброса взрывного устройства нет. После атаки загорелись три грузовых автомобиля.

ВСУ 31 мая уже атаковали сельхозпредприятие в поселке Красное. Тогда украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. По словам Гладкова, удар пришелся на кабину машины, которая в результате взрыва загорелась. Водителя внутри автомобиля не было. Пострадавших удалось избежать.