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15:35, 31 мая 2024Россия

Власти сообщили о повторной атаке ВСУ на российское предприятие

Губернатор Гладков сообщил о повторной атаке на сельхозпредприятие под Шебекино

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атаку на сельскохозяйственное предприятие под Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ повторно атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа», — написал чиновник.

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По словам главы региона, пострадавших в результате сброса взрывного устройства нет. После атаки загорелись три грузовых автомобиля.

ВСУ 31 мая уже атаковали сельхозпредприятие в поселке Красное. Тогда украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. По словам Гладкова, удар пришелся на кабину машины, которая в результате взрыва загорелась. Водителя внутри автомобиля не было. Пострадавших удалось избежать.

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      Никита Абрамов
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