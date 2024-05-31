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14:06, 31 мая 2024Россия

Грузовой автомобиль загорелся из-за взрыва дрона-камикадзе в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Красное

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль, припаркованный на территории сельхозпредприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, удар пришелся на кабину машины, которая в результате взрыва загорелась. Водителя внутри автомобиля не было. Пострадавших удалось избежать.

Ранее Гладков рассказал, что в селе Орловка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль около местного магазина. Осколки сдетонировавшего боеприпаса посекли здание торгового предприятия. Еще один сброс с дрона разрушил крыльцо частного жилого дома. Пострадавших в обоих случаях нет.

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Кроме того, 31 мая под обстрел со стороны ВСУ попало село Пороз. В результате атаки оказались повреждены два частных жилых домовладения, дом культуры и церковь. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались жители шести населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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