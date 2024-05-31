Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 31 мая 2024Россия

Жилые дома, церковь и Дом культуры попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Пороз

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако выбиты окна и посечены заборы в двух частных жилых домовладениях. «Также в зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля», — написал Гладков.

Он добавил, что без света временно остались жители шести сел: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. Губернатор заверил, что энергетики начнут ремонт после согласования с Минобороны. В данный момент продолжается обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ взорвал стоящий на погрузке молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате сильные повреждения получила кабина транспортного средства. Пострадавших нет.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Кроме того, около 7:40 утра по московскому времени российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом беспилотник самолетного типа. Еще один дрон военные уничтожили в Белгородской области в ночь на 31 мая.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост

      В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

      Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

      В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

      Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

      Российский рынок растерял весь рост за весну

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Познер высказался о выступлении с Ургантом в Нидерландах

      Противоречивые брюки стали модными у молодежи

      Россиянина задержали по подозрению в оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше