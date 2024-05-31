Жилые дома, церковь и Дом культуры попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Пороз

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако выбиты окна и посечены заборы в двух частных жилых домовладениях. «Также в зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта выбиты окна, в церкви Архангела Михаила пробита кровля», — написал Гладков.

Он добавил, что без света временно остались жители шести сел: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. Губернатор заверил, что энергетики начнут ремонт после согласования с Минобороны. В данный момент продолжается обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ взорвал стоящий на погрузке молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате сильные повреждения получила кабина транспортного средства. Пострадавших нет.

Кроме того, около 7:40 утра по московскому времени российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом беспилотник самолетного типа. Еще один дрон военные уничтожили в Белгородской области в ночь на 31 мая.