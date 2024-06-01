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11:49, 1 июня 2024Спорт

Майк Тайсон перенес бой с блогером Джейком Полом из-за болезни

Боксер Майк Тайсон перенес бой с блогером Джейком Полом из-за обострения язвы

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон перенес бой с блогером Джейком Полом из-за болезни. Об этом сообщается на странице Most Valuable Promotions в социальной сети X.

В компании заявили, что медики рекомендовали Тайсону минимальные физические нагрузки в ближайшие несколько недель, после которых он сможет вернуться к полноценным тренировкам. Обе стороны пришли к выводу, что подготовка к поединку будет неравной. Отмечается, что о новой дате боя будет объявлено 7 июня.

27 мая Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Сообщалось, что за 30 минут до приземления у спортсмена случилось головокружение из-за обострения язвы.

Поединок между Полом и Тайсоном должен был состояться 20 июня на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

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      Анастасия Борисова
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