Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес

Бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Об этом сообщает NY Post.

По информации источника, за 30 минут до приземления у спортсмена случилось головокружение из-за обострения язвы, после чего его стошнило. В команде Тайсона сообщили, что в данный момент он чувствует себя хорошо. «Майк благодарен медицинскому персоналу, который ему помог», — отмечается в сообщении.

7 марта стало известно, что Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.