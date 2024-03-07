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18:24, 7 марта 2024Спорт

Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом

Фото: IMAGO / Peter Hartenfelser / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом. Об этом он написал в социальной сети X.

Спортсмен заявил, что поединок пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля. Арена вмещает в себя до 105 тысяч человек. 57-летний Тайсон уточнил, что контракт с 27-летним блогером уже подписан.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри. В последнем поединке, который прошел по правилам бокса, блогер победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

В 2020 году Тайсон выходил на ринг против соотечественника Роя Джонса. Выставочный бой завершился вничью. Это выступление стало первым для Тайсона за 15 лет. В 2005 году в последнем профессиональном поединке он потерпел поражение от Кевина Макбрайда.

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      Анастасия Борисова
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