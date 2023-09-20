Россиянка рассказала о странной привычке китайцев оголять живот

Российская тревел-блогерша рассказала о странной привычке китайских мужчин оголять живот на улице. Своими наблюдениями она поделилась в блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации обратила внимание, что на улицах Китая часто можно встретить мужчин с закатанными до груди футболками. Знакомая китаянка объяснила ей, что так жители Поднебесной спасаются от жары: «Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведется, говорят, что на Западе с нас смеются и что так ходить некультурно».

Привычка свойственна и мужчинам с лишним весом. «Если у него большой живот, то значит, что он может прокормить семью! Это еще и такой способ показать это, да и что не голодает», — пояснила китаянка.

Есть и другая особенность мужчин из Поднебесной — отращивать длинный ноготь на мизинце. Российская блогерша объяснила, что его используют «для удобства». «Вообще иногда китайцев лучше ни о чем не спрашивать, а то ответ может сильно удивить», — сыронизировала автор.

Ранее та же блогерша побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек, которые носили полностью закрывающие лицо маски. Она объяснила, что так китаянки стараются защитить кожу от солнца.