Политик Куртен предложил заменить лидеров Запада из-за конфликта на Украине

Для деэскалации конфликта на Украине надо отправить в отставку всех «безумных» лидеров коллективного Запада. Такой неожиданный план предложил в социальной сети Х (бывший Twitter) британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Куртен подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании и других стран, а вина за развитие конфликта на Украине лежит на главах государств Североатлантического альянса. «Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые урегулируют украинский конфликт и положат конец быстрому движению к третьей мировой войне», — считает политик.

Ранее Куртен уже призывал Запад остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией. Для этого, по мнению лидера британской партии «Наследие», США и Европа должны как можно скорее прекратить поставки оружия Киеву, поскольку это оставляет беззащитными границы самой Великобритании.

