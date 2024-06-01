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11:56, 1 июня 2024Мир

В Великобритании предложили неожиданный план деэскалации конфликта на Украине

Политик Куртен предложил заменить лидеров Запада из-за конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для деэскалации конфликта на Украине надо отправить в отставку всех «безумных» лидеров коллективного Запада. Такой неожиданный план предложил в социальной сети Х (бывший Twitter) британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Куртен подчеркнул, что Россия не является врагом Великобритании и других стран, а вина за развитие конфликта на Украине лежит на главах государств Североатлантического альянса. «Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые урегулируют украинский конфликт и положат конец быстрому движению к третьей мировой войне», — считает политик.

Ранее Куртен уже призывал Запад остановить конфликт на Украине и заключить мир с Россией. Для этого, по мнению лидера британской партии «Наследие», США и Европа должны как можно скорее прекратить поставки оружия Киеву, поскольку это оставляет беззащитными границы самой Великобритании.

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      Наталья Обрядина
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