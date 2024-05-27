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12:14, 27 мая 2024Мир

Британский политик призвал Запад заключить мир с Россией

Британский политик Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине
Дэвид Куртен

Дэвид Куртен. Фото: Elliott Franks / Globallookpress.com

Запад должен остановить конфликт на Украине, заключив мир с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией», — написал он, также призвав как можно скорее прекратить поставки оружия Киеву, поскольку это оставляет беззащитными границы самой Великобритании.

Ранее аналитик Марк Эпископос в материале для американского журнала The American Conservative написал, что Западу пора отказаться от неосуществимой идеи о поражении России.

Виктория Кондратьева
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