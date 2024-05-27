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11:22, 27 мая 2024Интернет и СМИ

В США призвали Запад признать невозможность победы Украины над Россией

TAC: Западу пора отказаться от неосуществимой идеи о поражении Москвы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Западу пора отказаться от неосуществимой идеи о поражении России. Таким образом призвал западные страны признать невозможность победы Киева над Москвой аналитик Марк Эпископос в материале для журнала The American Conservative (TAC), базирующегося в США.

«Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и сформировать точку зрения на то, как прекратить конфликт», — отметил автор публикации. По мнению эксперта, конфликт на Украине еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют независимость Украины и одновременно обеспечивают интересы Вашингтона.

Автор материала подчеркнул, что за время конфликта с Украиной Вооруженные силы (ВС) России стали сильнее. Эпископос добавил, что западные страны при их текущей позиции не смогут помочь Киеву, поскольку они сильно недооценивают возможности Российской армии.

20 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул неизбежность переговоров с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.

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      Олег Давыдов
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