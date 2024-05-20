В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с Россией

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: конфликт неизбежно закончится переговорами

Украина осознает неизбежность переговоров с Россией по итогам вооруженного конфликта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Литвиненко. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СНБО.

Литвиненко выступил с заявлением в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря «NATO 2024 и Arctic Europe». Он подчеркнул, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.

«Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — заявил Литвиненко. При этом он добавил, что основой для переговоров должна стать «формула мира» Владимира Зеленского. По его мнению, это заложит основы урегулирования конфликта на десятилетия.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о тайных переговорах с Россией. Он заявил, что цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.