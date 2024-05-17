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16:44, 17 мая 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины опроверг информацию о тайных переговорах с Россией

Кулеба: Украина не ведет никаких секретных переговоров с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не ведет тайных переговоров с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

Кулеба рассказал, что разговоры о возможных тайных переговорах между Россией и Украиной являются дезинформацией. По его мнению, цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.

«Украина и Россия ни о чем не договариваются, нет никаких тайных переговоров между нами», — заявил глава МИД Украины. Он подчеркнул, что ведомство работает над привлечением максимального количества участников к саммиту в июне. При этом дипломат отказался отвечать на вопрос о присутствии на мероприятии Турции, Украины и Швейцарии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговорного процесса с Киевом.

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      Юрий Леонов
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