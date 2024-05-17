Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Украиной

Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин назвал стамбульские договоренности базой для переговорного процесса с Киевом. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле. (…) Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», — сообщил глава государства.

Ранее Путин отметил, что главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий, так как западная сторона предпочитает мироустройство не на основе международного права. Москва имеет дело со странами, предпочитающими "порядок, основанный на правилах", объяснил российский лидер.

14 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Россия не были близки к решению конфликта на переговорах весной 2022 года в Стамбуле, так как позиции стран были далеки. По его словам, попавшие в сеть проекты мирного соглашения являются отражением хода переговоров, а не договором.