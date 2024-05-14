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11:12, 14 мая 2024Бывший СССР

В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

Кулеба: Россия и Украина не были близки к миру на переговорах в Стамбуле

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Киев и Москва не были близки к реальному решению конфликта на переговорах весной 2022 года, так как позиции стран были слишком далеки. Близость к миру с Россией на переговорах в Стамбуле опроверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X.

«Позиции были так далеки. (...) Перспектива реального решения не просматривалась даже отдаленно», — заявил он. Украинский министр также отметил, что попавшие в сеть проекты мирного соглашения были лишь отражением хода переговоров, а не реальным договором.

Кроме того, Кулеба отметил, что в ходе своего визита в Киев в 2022 году экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не оказывал давления на украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, стороны продолжили переговоры и после его визита — в апреле и мае 2022 года.

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      Александр Курбатов
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