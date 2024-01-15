Российский учитель ударил школьника во время урока

Учитель физкультуры из Воронежской области ударил ученика во время урока

Учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области ударил ученика во время урока, об этом сообщили власти региона, передает ТАСС.

Отмечается, что учитель напал на школьника в гимназии поселка Отрадное. Что стало причиной конфликта, не уточняется. В то же время, местные СМИ распространяют видео, на кадрах которого видно, что первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель в нее вмешался.

«На данный момент учитель физкультуры отстранен от работы», — говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента проводится проверка.

В то же время, по информации регионального Следственного комитета, учитель мог применять насилие к своим подопечным систематически.

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