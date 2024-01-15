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20:14, 15 января 2024Россия

Российский учитель ударил школьника во время урока

Учитель физкультуры из Воронежской области ударил ученика во время урока

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

Учитель физкультуры из Новоусманского района Воронежской области ударил ученика во время урока, об этом сообщили власти региона, передает ТАСС.

Отмечается, что учитель напал на школьника в гимназии поселка Отрадное. Что стало причиной конфликта, не уточняется. В то же время, местные СМИ распространяют видео, на кадрах которого видно, что первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель в нее вмешался.

«На данный момент учитель физкультуры отстранен от работы», — говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента проводится проверка.

В то же время, по информации регионального Следственного комитета, учитель мог применять насилие к своим подопечным систематически.

Ранее российская учительница пнула девочку в живот с криком «достали» и попала на видео.

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      Марк Леонов
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