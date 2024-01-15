Глава Минобороны Британии назвал 2024 год переломным для Украины

Глава Минобороны Великобритании Шэппс: 2024 год будет переломным для Украины

2024 год будет переломным для Украины, так как в этот период будет решена судьба страны. Таким мнением поделился глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, речь которого транслировалась в аккаунте оборонного ведомства в социальной сети X (бывший Твиттер).

«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», — рассказал глава оборонного ведомства.

При этом он отметил, что Лондон продолжит поддержку Киева, так как для стран Запада украинский конфликт является «экзистенциальным». Шэппс также напомнил, что с 2015 года Великобритания обучила порядка 60 тысяч солдат Вооруженных Сил Украины.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон обучил 16 украинских пилотов, программа обучения которых состояла из английского языка и базовой летной подготовки.