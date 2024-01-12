В Великобритании рассказали об обучении украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Хиппи заявил об обучении 16 украинских пилотов

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что страна обучила 16 украинских пилотов, программа обучения которых состояла из английского языка и базовой летной подготовки, и отметил, что в страну направляются следующие летчики из Украины. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом заявления Хиппи.

Слова представителя оборонного ведомства стали ответом на парламентский запрос члена Палаты общин Джона Хили. «Спросить министра обороны [Великобритании Гранта Шэппса], сколько украинских пилотов прошли подготовку в Великобритании по программе подготовки к полетам на реактивных самолетах с момента ее создания», — говорилось в запросе Хили.

Отвечая на вопрос парламентария, Хиппи рассказал о подробностях проведенного обучения.

«Великобритания провела обучение 16 украинских пилотов, и ожидается, что в начале 2024 года прибудут дополнительные украинские пилоты. Программа представляла собой смесь обучения английскому языку и базовой летной подготовки в зависимости от потребностей украинских пилотов. Это обучение, являющееся частью вклада Великобритании в Коалицию развития ВВС Украины, позволило шести украинским пилотам начать летать на самолетах F-16 в Дании», — отмечается в заявлении представителя Минобороны Британии.

Ранее вертолетчики ВСУ сообщили, что украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед ударами российской авиации. По словам пилотов, российские истребители постоянно патрулируют воздушное пространство. Они утверждают, что угроза от истребителей превышает угрозу от средств противовоздушной обороны.