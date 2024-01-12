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18:44, 12 января 2024Мир

В Великобритании рассказали об обучении украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Хиппи заявил об обучении 16 украинских пилотов
Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что страна обучила 16 украинских пилотов, программа обучения которых состояла из английского языка и базовой летной подготовки, и отметил, что в страну направляются следующие летчики из Украины. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом заявления Хиппи.

Слова представителя оборонного ведомства стали ответом на парламентский запрос члена Палаты общин Джона Хили. «Спросить министра обороны [Великобритании Гранта Шэппса], сколько украинских пилотов прошли подготовку в Великобритании по программе подготовки к полетам на реактивных самолетах с момента ее создания», — говорилось в запросе Хили.

Отвечая на вопрос парламентария, Хиппи рассказал о подробностях проведенного обучения.

«Великобритания провела обучение 16 украинских пилотов, и ожидается, что в начале 2024 года прибудут дополнительные украинские пилоты. Программа представляла собой смесь обучения английскому языку и базовой летной подготовки в зависимости от потребностей украинских пилотов. Это обучение, являющееся частью вклада Великобритании в Коалицию развития ВВС Украины, позволило шести украинским пилотам начать летать на самолетах F-16 в Дании», — отмечается в заявлении представителя Минобороны Британии.

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      Кирилл Садовский
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