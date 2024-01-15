Шольц и Бербок приняли участие в митинге против правых экстремистов

Шольц и Бербок вышли на митинг против правых экстремистов в Потсдаме

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок приняли участие в демонстрации против правых экстремистов в Потсдаме, рассказало издание Die Zeit.

По его данным, в воскресенье, 14 января, митинги прошли в ряде городов страны, в том числе в Берлине и Потсдаме. Тысячи граждан вышли на улицы, чтобы выразить протест против правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая недавно оказалась в центре скандала.

Организаторы акции в Берлине указали, что ее цель — «послать четкий сигнал» против партии и правого экстремизма, а также в защиту демократии в стране.

Ранее стало известно, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага Германии провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Среди них также были несколько высокопоставленных представителей АдГ и бывший глава партии в бундестаге Роланд Хартвиг.

Бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе предложила властям страны признать «Альтернативу для Германии» экстремистской и рассмотреть возможность ее запрета.