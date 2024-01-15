Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 15 января 2024Мир

Шольц и Бербок приняли участие в митинге против правых экстремистов

Шольц и Бербок вышли на митинг против правых экстремистов в Потсдаме
Олаф Шольц и Анналена Бербок

Олаф Шольц и Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок приняли участие в демонстрации против правых экстремистов в Потсдаме, рассказало издание Die Zeit.

По его данным, в воскресенье, 14 января, митинги прошли в ряде городов страны, в том числе в Берлине и Потсдаме. Тысячи граждан вышли на улицы, чтобы выразить протест против правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая недавно оказалась в центре скандала.

Организаторы акции в Берлине указали, что ее цель — «послать четкий сигнал» против партии и правого экстремизма, а также в защиту демократии в стране.

Ранее стало известно, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага Германии провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Среди них также были несколько высокопоставленных представителей АдГ и бывший глава партии в бундестаге Роланд Хартвиг.

Бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе предложила властям страны признать «Альтернативу для Германии» экстремистской и рассмотреть возможность ее запрета.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Мужчина разбогател на 53 миллиона рублей благодаря утреннему кофе

      Обнаружен ключевой фактор в увеличении продолжительности жизни

      В российском регионе убрали зажор на реке

      Российские импортеры электроники отказались от закупок в долларах и евро

      Российский военный раскрыл детали подготовки к штурму Марьинки

      ОТРК «Искандер» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

      СКР даст оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

      В России ограничили продажу скрывающих номера машин устройств

      В России захотели ужесточить экосбор для продавцов шин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости