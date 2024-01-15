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20:07, 15 января 2024Путешествия

Сотни российских туристов оказались в центре урагана на популярном курорте

Около трехсот российских туристов оказались в центре урагана на Маврикии

Около трехсот российских туристов оказались в центре урагана в Порт-Луи на Маврикии. Кадры с популярного курорта публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в столице острова наблюдаются сильный ливень, ветер и восьмиметровые волны. В городе введен фиолетовый уровень тревоги.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, стало известно, что в течение суток с 16 по 18 января в горах Краснодарского края (помимо Сочи) и Республике Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.

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      Зарина Дзагоева
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