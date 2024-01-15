Сотни российских туристов оказались в центре урагана на популярном курорте
Около трехсот российских туристов оказались в центре урагана на Маврикии
Около трехсот российских туристов оказались в центре урагана в Порт-Луи на Маврикии. Кадры с популярного курорта публикует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в столице острова наблюдаются сильный ливень, ветер и восьмиметровые волны. В городе введен фиолетовый уровень тревоги.
Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, стало известно, что в течение суток с 16 по 18 января в горах Краснодарского края (помимо Сочи) и Республике Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.