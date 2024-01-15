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16:36, 15 января 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, стало известно, что в течение суток с 16 по 18 января в горах Краснодарского края (помимо Сочи) и Республике Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.

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В связи с этим местные спасатели призывают гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности, в частности, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее в январе стало известно, что россиян массово потянуло за рубеж в новогодние праздники. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, турпоток в этот период вырос на 35-40 процентов.

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      Фариза Бацазова
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