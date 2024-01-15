Россиян массово потянуло за рубеж на Новый год

АТОР: турпоток за границу в Новый год увеличился на 40 процентов

Российских туристов массово потянуло за рубеж в новогодние праздники, турпоток в этот период вырос на 35-40 процентов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Эксперт отметил, что такой значительный рост числа поездок за границу в Новый год напрямую связан с увеличением числа международных перелетов. По его словам, в отличие от 2023 года из России появились прямые рейсы на Кубу и Маврикий. Более того, российские авиакомпании поставили более вместительные самолеты в ОАЭ.

Также специалист подчеркнул, что отечественные путешественники увереннее принимали решение об отдыхе в теплых странах из-за обрушившихся на Центральную Россию морозов.

«Что касается направлений, то лидером среди зарубежных стран стали Эмираты — туда отправилось около 100 тысяч туристов, — отметил Мурадян. — Еще 90 тысяч россиян в новогодние праздники выбрали отдых в Турции».

Вице-президент АТОР добавил, что Египет и Таиланд приняли примерно по 50 тысяч отдыхающих, а Мальдивы и Шри-Ланка — по 10 тысяч.

Ранее в январе аналитики компании «Мегафон» сообщили, что россияне стали активнее ездить в Европу на Новый год. К такому выводу они пришли на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Так, по информации специалистов, число россиян, посетивших европейские страны в новогодние праздники, выросло на 8,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

