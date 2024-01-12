Россияне стали активнее ездить в Европу

Число посетивших в новогодние праздники Европу россиян выросло на 8,5 процента

Российские туристы стали активнее ездить в Европу на Новый год. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге, их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по информации специалистов, число россиян, посетивших европейские страны в новогодние праздники, выросло на 8,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты также выяснили, что в целом за прошедшие праздники за рубеж выехали на 11 процентов больше отечественных путешественников, чем в прошлом году.

«Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии, — указали в компании. — В 10 раз увеличилось число посетивших Китай, в особенности его выделенные островные территории — Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз)».

Более того, заметный рост туристического потока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148 процентов), Сингапур (130 процентов), Япония (94 процента) и Шри-Ланка (62 процента).

Среди европейских государств лучшую динамику продемонстрировали Италия (плюс 47 процентов), Германия (плюс 34 процента), Франция (плюс 27 процентов). «По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия — ее посетили в 3 раза больше россиян», — говорится в сообщении. Лидером в плане падения популярности стала Финляндия — турпоток туда в Новый год снизился на 71 процент.

Ранее в январе стало известно, что шесть стран стали обладателями самых сильных паспортов в 2024 году. Лидерами списка стали Германия, Франция, Испания, Италия, Япония и Сингапур. Россию между тем понизили в рейтинге.