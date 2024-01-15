Стала известна причина отмены Эрдоганом визита турецкой делегации в Давос

Bloomberg: Эрдоган отменил визит делегации на ВЭФ в Давосе из-за позиции по Газе

Анкара отменила визит своей делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заседание которого в 2024 году посвящено мирным переговорам на Ближнем Востоке и Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, причиной отмены визита главы Минфина Турции Мехмета Шимшека стало решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его критической позиции в отношении действий Израиля в секторе Газа. Отмечается, что офисы Эрдогана и Шимшека не стали комментировать отказ от участия в форуме.

Ранее российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что на форуме в Давосе будут присутствовать видные политические деятели США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, однако делегация из России на мероприятие не приедет.