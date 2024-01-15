Стало известно о большом числе желающих сменить работу в 2024 году россиян

Get experts: 54 процента профессионалов хотят сменить работу

Рекрутинговая компания Get experts провела опрос среди 5880 участников российского рынка труда — 2396 работодателей и 3484 профессионалов — и выяснила, что большое число граждан желает сменить работу в 2024 году. Его результаты публикуют «Известия».

Исследование показало, что больше половины (54 процента) опрошенных профессионалов хотят устроиться на новое место работы. 17 процентов уже находятся в активном поиске, 18 процентов планируют приступить к нему в ближайшее время, еще 19 процентов — не ранее чем через год. При этом 20 процентов респондентов ищут работу пассивно, а 26 процентов и вовсе не собираются увольняться, а намерены развиваться внутри своей компании.

Чаще всего на рынок труда россияне выходят из-за неудовлетворенности финансовым вознаграждением, отсутствия возможностей для карьерного и профессионального роста, стресса, профессионального выгорания и отсутствия интересных задач.

При этом в половине случаев людям все равно, в какую компанию перейти, — в российскую или иностранную, лишь бы она отвечала их запросам и ожиданиям. Отечественному работодателю отдают предпочтение 33 процента опрошенных, а зарубежному, но на российской территории — 11 процентов. Лишь четыре процента участников опроса рассматривают вакансии только за границей.

Также опрос показал, что большинство специалистов (86 процентов) надеются, что после смены работы их доход увеличится.

Результаты опроса, проведенного «ПСБ Благосостояние» показали, что в 2024 году большинство россиян (67 процентов) хотели бы иметь доход выше 100 тысяч рублей в месяц. В частности, 37 процентов респондентов назвали оптимальной сумму в 100-200 тысяч рублей, 14 процентов — 200-300 тысяч рублей, 18 процентов хотели бы получать более крупные суммы. В то же время почти каждый третий считает нормальным доход до 100 тысяч рублей. При этом 35 процентов респондентов хотели бы повысить уровень своего дохода примерно на треть, а каждый пятый — приблизительно в полтора раза.

