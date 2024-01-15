Суд отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной

Суд оставил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной без рассмотрения

Замоскворецкий суд Москвы отказался рассматривать иск российского рэп-исполнителя Егора Крида (настояще имя — Егор Булаткин) к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной на один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной решения оставить иск без рассмотрения стал тот факт, что артист и его адвокаты обратились сразу в два городских суда. При этом ни певец, ни его представители не явились в зал суда, а также не объяснили, зачем они подали два иска.

«Суд удовлетворил ходатайство представителей Мизулиной и Лиги безопасного интернета и оставил иск Булаткина без рассмотрения в связи с тем, что ранее он подал аналогичный иск с аналогичными требованиями к тем же самым ответчикам, который рассматривается в Одинцовском суде Московской области», — отметили в суде.

В иске, поданном музыкантом в ноябре прошлого года, утверждается, что Мизулина, будучи докладчиком на Международном форуме безопасного интернета, сделала заявление про артиста, не соответствующее действительности. Крид обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за моральный ущерб.