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12:05, 27 ноября 2023Культура

Егор Крид потребовал от Мизулиной миллион рублей

Егор Крид потребовал от Мизулиной компенсацию в размере одного миллиона рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певец Егор Крид потребовал от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной миллион рублей. Об этом пишет агентство «Москва» в Telegram-канале.

В иске утверждается, что Мизулина, будучи докладчиком на Международном форуме безопасного интернета, сделала заявление про артиста, не соответствующее действительности. Крид обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Ранее представитель певца Мария Кордупель отреагировала на информацию о том, что он обратился в суд.

19 ноября стало известно, что исполнитель подал иск против Екатерины Мизулиной по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Кроме того, судебные претензии направлены и в адрес организации. Предполагается, причиной стало то, что глава Лиги безопасного интернета в апреле назвала Крида «главным скамером страны», что в переводе с английского означает «мошенник».

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      Варвара Кошечкина
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